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Мертвую семью нашли в квартире в центре Петербурга
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    Мертвую семью нашли в квартире в центре Петербурга

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    Мертвую семью нашли в квартире в центре Петербурга

    Санкт-Петербург, 1 августа. Тела трех членов семьи найдены в квартире в центре Петербурга. У двух погибших имеются черепно-мозговые травмы, а сын обнаружен повешенным в коридоре.

    Как стало известно ФАН, трупы членов семьи были обнаружены 31 июля в квартире по улице Моисеенко. Тела матери 58 лет и отца 60 лет имеют явные признаки насильственной смерти. Сын 1994 года рождения найден в прихожей повешенным на капроновой веревке, которая прикреплена к крюку люстры.

    Тела отправлены в морг для установления причин смерти. На месте происшествия работают правоохранители.

    Автор: Софья Куликова
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