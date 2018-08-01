Мертвую семью нашли в квартире в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 1 августа. Тела трех членов семьи найдены в квартире в центре Петербурга. У двух погибших имеются черепно-мозговые травмы, а сын обнаружен повешенным в коридоре.

Как стало известно ФАН, трупы членов семьи были обнаружены 31 июля в квартире по улице Моисеенко. Тела матери 58 лет и отца 60 лет имеют явные признаки насильственной смерти. Сын 1994 года рождения найден в прихожей повешенным на капроновой веревке, которая прикреплена к крюку люстры.

Тела отправлены в морг для установления причин смерти. На месте происшествия работают правоохранители.