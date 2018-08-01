Испытания теплосети пройдут в двух районах Петербурга

Санкт-Петербург, 1 августа. Теплосеть проверят в Московском и Невском районах Петербурга. Проверка начнется 1 августа.

Испытания теплосети проводятся каждый год в летний период в рамках подготовки к отопительному сезону. Проверка трубопроводов позволяет выявить неблагоприятные зоны и вовремя устранить дефект, чтобы не допустить сбоев в работе теплосети в зимний период. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

В Московском районе испытания пройдут на Благодатной улице, Варшавской, Кузнецовской, Бассейной и на Краснопутиловской улицах. Также трубы проверят на Московском и Ленинском проспектах, в общежитие МСГ, на улице Фрунзе и других улицах.

В Невском районе испытания пройдут на Октябрьской набережной, на улицах Народной, Крыленко, Тельмана, проспектах Большевиков, Дальневосточном и Искровском и по другим адресам.