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Крымский сквер появится в Приморском районе Петербурга
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    Крымский сквер появится в Приморском районе Петербурга

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    Крымский сквер появится в Приморском районе Петербурга

    Санкт-Петербург, 1 августа. Топонимическая комиссия Петербурга присвоила безымянным зеленым зонам названия. Заседание состоялось 31 июля.

    Сквер возле дома №18 на проспекте Авиаконструкторов получил название – Крымский сквер. Кроме того, Боткинский сквер появился на Большом Сампсониевском проспекте, на Малой Карпатской улице зеленую площадку назвали Карпатским сквером, а сквер Николая Львова появился на проспекте Обуховской Обороны. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

    Зеленая территория на пересечении Пулковского и Дунайского шоссе получила имя Раисы Штрейс, а сквер в Колпино на Красной улице теперь называется Никольский сквер.

    Кроме того, Салтыковский сад появился на улице Академика Крылова.

    Автор: Софья Куликова
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