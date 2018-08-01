Крымский сквер появится в Приморском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 1 августа. Топонимическая комиссия Петербурга присвоила безымянным зеленым зонам названия. Заседание состоялось 31 июля.

Сквер возле дома №18 на проспекте Авиаконструкторов получил название – Крымский сквер. Кроме того, Боткинский сквер появился на Большом Сампсониевском проспекте, на Малой Карпатской улице зеленую площадку назвали Карпатским сквером, а сквер Николая Львова появился на проспекте Обуховской Обороны. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Зеленая территория на пересечении Пулковского и Дунайского шоссе получила имя Раисы Штрейс, а сквер в Колпино на Красной улице теперь называется Никольский сквер.

Кроме того, Салтыковский сад появился на улице Академика Крылова.