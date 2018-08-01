Пособницу ИГИЛ задержали в Петербурге за финансирование террористов

Санкт-Петербург, 1 августа. В Петербурге задержана пособница ИГИЛ1, которая осуществляла денежные переводы на счета лиц, принимающих участие в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике.

Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области установили личность и задержали пособницу ИГИЛ. Было установлено, что 39-летняя гражданка Узбекистана получала денежные средства от различных лиц и переводила их на свой личный счет, после чего перечисляла средства на счета лиц, которые принимают участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований.

Перевод осуществлялся как в рублях, так и в иностранной валюте. В период с июня 2016 года по октябрь 2017 года женщина перевела террористам более 800 тысяч рублей. В настоящее время сотрудники оперативных служб устанавливают источники денежных средств.

Следственный отдел по Приморскому району СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

1 Организация запрещена на территории РФ.