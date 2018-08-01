Поезд с химвеществами сошел с рельсов в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 августа. Около 08.00 1 августа на территории Кировского завода с рельсов сошел целый состав с химическим веществом. От удара пробило одну цистерну, и жидкое смазочное вещество стало разливаться на землю.

В Кировском районе на улице Калинина с рельсов сошел целый состав, нагруженный цистернами со смазочными материалами. По предварительным данным, в цистернах находится мазут. Об этом сообщают «Невские Новости».

Четыре вагона повреждены от удара, из одного выливается химвещество. На данный момент площадь разлива составляет несколько десятков квадратных метров.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, полицейские и спасатели МЧС. На улицу Калинина в эти минуты стягиваются пожарные расчеты. Информация о пострадавших пока не поступала. Правоохранители устанавливают причины аварии.