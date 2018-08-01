Экспедиция РГО отправится из Кронштадта на острова Финского залива

Санкт-Петербург, 1 августа. Научно-следовательская экспедиция Русского Географического общества «Гогланд-2018» стартует сегодня, 1 августа, в 10.00 из Кронштадта. Участники «Гогланд-2018» отправятся на внешние острова Финского залива.

Участие в шестой экспедиции РГО «Гогланд-2018» примут поисковики, географы, историки и экологи, волонтеры и юнармейцы ЗВО. Они исследуют внешние острова Финского залива, в том числе Гогланд, Большой и Малый Тютерсы. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Экспедиция продлится три недели. За это время исследователи подготовят к вывозу объекты военно-технической истории, найденные на островах. В их числе три зенитных орудия и пункт управления артиллерийским огнем немецких войск.