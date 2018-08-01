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Общество
«Петрохолод» задолжал петербургским энергетикам 10 млн рублей
Общество
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    «Петрохолод» задолжал петербургским энергетикам 10 млн рублей

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    «Петрохолод» задолжал петербургским энергетикам 10 млн рублей

    Санкт-Петербург, 1 августа. АО «Петербургская сбытовая компания» подало иск к ОАО «Петрохолод» из-за долга за электроэнергию в 10 млн рублей. Один из крупнейших производителей мороженого может остаться без электричества. Об этом сообщает пресс-служба АО «ПСК».

    «АО «Петербургская сбытовая компания» подало исковое заявление в отношении ОАО «Петрохолод» о взыскании задолженности в размере 10,2 млн. рублей за оказанные услуги по энергоснабжению объекта по адресу: Полюстровский пр., д. 87, в период с апреля по май 2018 года, а также неустойки за нарушение сроков оплаты потребленной электроэнергии», — говорится в сообщении.

    Если «Петрохолод» не погасит долги, то электричество отключат 13 августа. Общая сумма задолженности компании на данный момент составляет 17,1 млн рублей.

    Автор: Софья Куликова
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