«Промсвязьбанк» подал иск о банкротстве петербургского застройщика

Санкт-Петербург, 1 августа. ПАО «Промсвязьбанк» подало иск о признании банкротом ООО «Басфор», которое является «дочкой» строительной компании Seven Suns Development. Банк направил иск в арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Как указано в картотеке арбитражных дел суда, исковые требования составляют 2,76 млрд рублей.

ООО «Басфор» является дочерней компанией Seven Suns Development и строит жилой комплекс «Светлый мир «Внутри» в Сестрорецке. Общая площадь застройки составляет 17,4 гектаров. Земельный участок находится в собственности компании, но заложен в банке.