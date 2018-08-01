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«Промсвязьбанк» подал иск о банкротстве петербургского застройщика
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    «Промсвязьбанк» подал иск о банкротстве петербургского застройщика

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    «Промсвязьбанк» подал иск о банкротстве петербургского застройщика

    Санкт-Петербург, 1 августа. ПАО «Промсвязьбанк» подало иск о признании банкротом ООО «Басфор», которое является «дочкой» строительной компании Seven Suns Development. Банк направил иск в арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Как указано в картотеке арбитражных дел суда, исковые требования составляют 2,76 млрд рублей.

    ООО «Басфор» является дочерней компанией Seven Suns Development и строит жилой комплекс «Светлый мир «Внутри» в Сестрорецке. Общая площадь застройки составляет 17,4 гектаров. Земельный участок находится в собственности компании, но заложен в банке.

    Автор: Софья Куликова
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