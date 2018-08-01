Смольный подал иск к подрядчику стадиона «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург, 1 августа. Комитет по строительству Петербурга подал иск к компании «Метрострой» на сумму 2,86 млрд рублей. Четыре иска к компании представлены в картотеке арбитражных дел суда.

В арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поданы четыре заявления. Первый иск на 1,46 млрд суд рассмотрит 5 сентября, иск на 216 млн рублей – 26 сентября, на 638 млн рублей – 4 октября и дата рассмотрения четвертого иска на 543 млн рублей пока не определена.

Как сообщили в пресс-службе «Метростроя» ТАСС, иски связаны с непогашенными авансами по контрактам на стадионе «Санкт-Петербург». В «Метрострое» заверили, что иски – это стандартная мера в сфере госзаказов. На данный момент компания совместно с комитетом ведет работу по сдаче-приемке.