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Совет директоров «ИТМО Хайпарк» утвердил стратегию развития иннограда
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    Совет директоров «ИТМО Хайпарк» утвердил стратегию развития иннограда

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    Совет директоров «ИТМО Хайпарк» утвердил стратегию развития иннограда

    Санкт-Петербург, 1 августа. Накануне, 31 июля, состоялось заседание совета директоров АО «ИТМО Хайпарк». На заседании был обновлен состав совета, а также утверждена стратегия развития иннограда «ИТМО Хайпарк» в городе-спутнике Южный. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

    В состав совета директоров иннограда «ИТМО Хайпарк» входят министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков и ректор Университета ИТМО Владимир Васильев. Председателем совета вновь избран губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

    По словам главы иннограда «ИТМО Хайпарк» Сергея Хмелевского, проект будет способствовать переходу России к цифровой инновационной экономике, развитию наиболее перспективных технологий, подготовке кадров в интересах высокотехнологичных отраслей промышленности и науки, что принесет серьезный экономический эффект бюджетам различных уровней.

    Иннопарк «ИТМО Хайпарк» построят в городе Южный в Пушкинском районе. Там появится новый кампус ИТМО, общежитие, жилье для преподавателей и 50 лабораторий.

    Автор: Софья Куликова
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