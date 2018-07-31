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Тела убийцы и двух его жертв обнаружили в квартире в центре Петербурга
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    Тела убийцы и двух его жертв обнаружили в квартире в центре Петербурга

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    Тела убийцы и двух его жертв обнаружили в квартире в центре Петербурга

    Санкт-Петербург, 31 июля. В одной из квартир на улице Моисеенко в Центральном районе Санкт-Петербурга полиция обнаружила тела трех погибших: убийцы и двух его жертв.

    Жители одного из домов на улице Моисеенко вызвали полицию после того, как почувствовали трупный запах за стенкой. Приехавшие на вызов правоохранители обнаружили в квартире тела трех погибших.

    В настоящее время, как сообщают «Невские новости», сотрудники полиции работают в квартире на Моисеенко. По предварительным данным, здесь произошло двойное убийство. Кроме тел двоих убитых петербуржцев в этой же квартире нашли погибшим убийцу: его тело находилось в соседней комнате. 

    По предварительным данным правоохранителей, сын убил своих родителей перед своей смертью. Сейчас полицейские и следователи выясняют обстоятельства произошедшего. В полиции добавили, что тела погибших находились в квартире несколько дней.

    Автор: Олеся Волкова
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