Тела убийцы и двух его жертв обнаружили в квартире в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 31 июля. В одной из квартир на улице Моисеенко в Центральном районе Санкт-Петербурга полиция обнаружила тела трех погибших: убийцы и двух его жертв.

Жители одного из домов на улице Моисеенко вызвали полицию после того, как почувствовали трупный запах за стенкой. Приехавшие на вызов правоохранители обнаружили в квартире тела трех погибших.

В настоящее время, как сообщают «Невские новости», сотрудники полиции работают в квартире на Моисеенко. По предварительным данным, здесь произошло двойное убийство. Кроме тел двоих убитых петербуржцев в этой же квартире нашли погибшим убийцу: его тело находилось в соседней комнате.

По предварительным данным правоохранителей, сын убил своих родителей перед своей смертью. Сейчас полицейские и следователи выясняют обстоятельства произошедшего. В полиции добавили, что тела погибших находились в квартире несколько дней.