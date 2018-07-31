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Общество
Вертолеты МЧС вторые сутки тушат сильный пожар в Кингисеппе
Общество
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    Вертолеты МЧС вторые сутки тушат сильный пожар в Кингисеппе

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    Вертолеты МЧС вторые сутки тушат сильный пожар в Кингисеппе

    Кингисепп, 31 июля. Спасатели МЧС вторые сутки борются с огнем в Кингисеппском районе Ленинградской области. Сообщение о крупном лесном пожаре поступило 30 июля, однако потушить огонь пока не удалось.

    На месте работают 25 единиц техники, три вертолета МЧС и 100 огнеборцев. Пламя охватило кустарник и траву в лесополосе.

    «31 июля к работам по ликвидации природного пожара в районе железнодорожного перегона Веймарн-Кингисепп привлечен вертолет К-32 МЧС России», — сообщает ведомство.

    Жители Кингисеппа жалуются на смог, от которого невозможно дышать. Ранее 30 июля МЧС отчиталось о ликвидации пожара, однако 31 июля работы возобновились.

    Автор: Софья Куликова
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