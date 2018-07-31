Вертолеты МЧС вторые сутки тушат сильный пожар в Кингисеппе
Кингисепп, 31 июля. Спасатели МЧС вторые сутки борются с огнем в Кингисеппском районе Ленинградской области. Сообщение о крупном лесном пожаре поступило 30 июля, однако потушить огонь пока не удалось.
На месте работают 25 единиц техники, три вертолета МЧС и 100 огнеборцев. Пламя охватило кустарник и траву в лесополосе.
«31 июля к работам по ликвидации природного пожара в районе железнодорожного перегона Веймарн-Кингисепп привлечен вертолет К-32 МЧС России», — сообщает ведомство.
Жители Кингисеппа жалуются на смог, от которого невозможно дышать. Ранее 30 июля МЧС отчиталось о ликвидации пожара, однако 31 июля работы возобновились.