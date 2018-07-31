Губернатор Ленобласти запустил автономную подстанцию «Криогаз»

Высоцк, 31 июля. Участие в торжественном запуске современной подстанции принял губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. АО «Ленинградская областная электросетевая компания» построила энергообъект в Выборгском районе в сжатые сроки.

Подстанция «Криогаз» предназначена для автономной работы без участия обслуживающего персонала, оборудована видеонаблюдением, системой охранной сигнализации и пожаротушения. Объект будет обеспечивать энергией терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк, а также жителей города.

«Это самый современный электросетевой объект на территории Ленинградской области, и с его вводом в эксплуатацию будет не только решен вопрос с обеспечением электроэнергией завода по производству сжиженного газа, но и значительно повысится надежность электроснабжения социальных и жилых объектов Высоцка», — отметил Дрозденко.

Первую очередь завода по сжижению природного газа «Криогаз» планируется сдать в эксплуатацию в начале 2019 года.