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Общество
Губернатор Ленобласти запустил автономную подстанцию «Криогаз»
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    Губернатор Ленобласти запустил автономную подстанцию «Криогаз»

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    Губернатор Ленобласти запустил автономную подстанцию «Криогаз»

    Высоцк, 31 июля. Участие в торжественном запуске современной подстанции принял губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. АО «Ленинградская областная электросетевая компания» построила энергообъект в Выборгском районе в сжатые сроки.

    Подстанция «Криогаз» предназначена для автономной работы без участия обслуживающего персонала, оборудована видеонаблюдением, системой охранной сигнализации и пожаротушения. Объект будет обеспечивать энергией терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк, а также жителей города.

    «Это самый современный электросетевой объект на территории Ленинградской области, и с его вводом в эксплуатацию будет не только решен вопрос с обеспечением электроэнергией завода по производству сжиженного газа, но и значительно повысится надежность электроснабжения социальных и жилых объектов Высоцка», — отметил Дрозденко.

    Первую очередь завода по сжижению природного газа «Криогаз» планируется сдать в эксплуатацию в начале 2019 года.

    Автор: Софья Куликова
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