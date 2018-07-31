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Самого маленького жеребенка в мире размером с кошку привезут в Петербург
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    Самого маленького жеребенка в мире размером с кошку привезут в Петербург

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    Самого маленького жеребенка в мире размером с кошку привезут в Петербург

    Санкт-Петербург, 31 июля. Самый маленький жеребенок в мире примет участие в «Иппосфере» в Петербурге. Выставка пройдет в «Экспорфоруме» с 9 по 12 августа.

    Маленького жеребенка зовут Гулливер и живет он на пони-ферме «Идальго» в Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба «Экспофорума».

    «Это самый маленький жеребенок в мире, он с рождения стал знаменитым на весь мир – при рождении в июне 2017 года его рост составил всего 29 сантиметров», — отмечают организаторы.

    С рождения малыш подрос на 20 сантиметров, при том, что рост его родителей 70 сантиметров, что стандартно для карликовых пони.

    Помимо Гулливера на выставке будут представлены 240 лошадей 30 пород со всей России.

    Автор: Софья Куликова
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