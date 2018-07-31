Петербургская налоговая просит признать НПО «Карат» банкротом из-за долгов

Санкт-Петербург, 31 июля. Федеральная налоговая служба требует признать НПО «Карат» банкротом из-за многомиллионного долга. Соответствующий иск ФНС подала в Арбитражный суд Петербурга.

По данным картотеки суда, научно-производственное объединение имеет налоговую задолженность в размере 91,1 млн рублей. Иск ФНС на признание НПО банкротом зарегистрирован 27 июля.

НПО занимается производством высокоточных приборов для флота и авиации и является лидером на российском рынке в сфере приборостроения. Объединение разрабатывает, модернизирует и обслуживает различные гиростабилизированные приборы. Также НПО специализируется на электронике, оптических системах и программных комплексах.