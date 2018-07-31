Россельхознадзор выявил антисанитарию на рыбном производстве в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 июля. Россельхознадор по Санкт-Петербургу и Ленобласти выявил ряд грубых нарушений на рыбном производстве в Калининском районе Петербурга. В ходе рейда инспекторы выявили, что на производстве не соблюдаются санитарные нормы.

Специалисты установили, что на предприятии ООО «Рыбный двор» рыбу хранили на полу без подтоварников и в непромаркированной таре. Кроме того, готовая рыба хранилась рядом с сырой, а посол продукции проходил в коридоре рядом с туалетными комнатами и вдоль стен коридора.

Кроме того, специалисты обнаружили скопления насекомых в старых полах и стенах на производстве. Личные вещи сотрудников лежали прямо в цеху производства рыбы.