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Россельхознадзор выявил антисанитарию на рыбном производстве в Петербурге
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    Россельхознадзор выявил антисанитарию на рыбном производстве в Петербурге

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    Россельхознадзор выявил антисанитарию на рыбном производстве в Петербурге

    Санкт-Петербург, 31 июля. Россельхознадор по Санкт-Петербургу и Ленобласти выявил ряд грубых нарушений на рыбном производстве в Калининском районе Петербурга. В ходе рейда инспекторы выявили, что на производстве не соблюдаются санитарные нормы.

    Специалисты установили, что на предприятии ООО «Рыбный двор» рыбу хранили на полу без подтоварников и в непромаркированной таре. Кроме того, готовая рыба хранилась рядом с сырой, а посол продукции проходил в коридоре рядом с туалетными комнатами и вдоль стен коридора.

    Кроме того, специалисты обнаружили скопления насекомых в старых полах и стенах на производстве. Личные вещи сотрудников лежали прямо в цеху производства рыбы.

    Автор: Софья Куликова
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