Петербург вошел в список самых романтичных мест мира

Санкт-Петербург, 31 июля. Петербург занял 11 место в рейтинге самых романтичных мест Земли, обогнав Амстердам и Тадж-Махал.

Британское издательство Mills & Boon опросило специалистов в туристический сфере и две тысячи путешественников. По данным издательства, самым романтичным местом на земле является Париж, второе место досталось греческому Санторини, а третье место заняла Венеция.

Также в топ-10 вошли итальянский Амальфи, Брюгге, острова Мауи, Бора-Бора, Гили и Серф, в числе первых десяти самых романтичных мест отметилась гора Киркьюфетль в Исландии.