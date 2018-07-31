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Петербург вошел в список самых романтичных мест мира
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    Петербург вошел в список самых романтичных мест мира

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    Петербург вошел в список самых романтичных мест мира

    Санкт-Петербург, 31 июля. Петербург занял 11 место в рейтинге самых романтичных мест Земли, обогнав Амстердам и Тадж-Махал.

    Британское издательство Mills & Boon опросило специалистов в туристический сфере и две тысячи путешественников. По данным издательства, самым романтичным местом на земле является Париж, второе место досталось греческому Санторини, а третье место заняла Венеция.

    Также в топ-10 вошли итальянский Амальфи, Брюгге, острова Мауи, Бора-Бора, Гили и Серф, в числе первых десяти самых романтичных мест отметилась гора Киркьюфетль в Исландии.

    Автор: Софья Куликова
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