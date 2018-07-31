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Смольный выделит на поддержку молодежных проектов 3 млн рублей
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    Смольный выделит на поддержку молодежных проектов 3 млн рублей

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    Смольный выделит на поддержку молодежных проектов 3 млн рублей

    Санкт-Петербург, 31 июля. Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями ведет прием заявок на премию правительства «Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга». Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

    Премии правительства Санкт-Петербурга в размере 100 тысяч рублей получат 30 победителей конкурса. Участие в конкурсе могут принимать лица от 14 до 30 лет, проживающие в Петербурге и занимающиеся реализацией молодежных проектов. Каждый участник может представить не более одного проекта.

    Конкурс проводится с 2016 года, в прошлом году участие в конкурсе приняли 192 петербуржца, из них 30 получили премии.

    Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 сентября.

    Автор: Софья Куликова
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