Крейсер «Аврора» включен во Всемирный список объектов особой туристической привлекательности

Санкт-Петербург, 31 июля. Крейсер «Аврора» вошел во Всемирный список объектов особой туристической привлекательности. Решение о включении объекта в перечень было принято на сессии Международного комитета по вопросам туристской привлекательности и устойчивому развитию туризма в Йоханнесбурге.

Генеральный секретарь Международного комитета по вопросам туристской привлекательности и устойчивому развитию туризма Владимир Пискурев вручил сертификат, подтверждающий вхождение объекта в список особой туристической привлекательности, командованию крейсера «Аврора» 28 июля накануне Дня ВМФ РФ.

Крейсер «Аврора» был спущен на воду в 1903 году. Корабль принимал участие в боевых действиях Русско-японской войны 1905 года, в годы Первой мировой войны «Аврора» патрулировала Ботнический залив, где устанавливала мины. Во время обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны корабль входил в систему ПВО Кронштадта.

В 1948 году корабль переведен на вечную стоянку у Нахимовского училища. «Аврора» стала достопримечательностью и символом Ленинграда и Петербурга.