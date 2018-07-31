«Ласточки» из Петербурга в Сертолово запустят в 2020 году

Санкт-Петербург, 31 июля. До конца 2020 скоростные поезда «Ласточка» свяжут Северную столицу и город Сертолово во Всеволожском районе Ленобласти. Поезда будут отправляться с Финляндского вокзала Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти.

На маршруте будут курсировать 11 скоростных поездов «Ласточка». РЖД потратит на запуск маршрута 4,5 млрд рублей. Новое направление позволит перевозить свыше 13 тысяч человек только в одну сторону, а также разгрузит автодороги. На «Ласточке» до Сертолово можно будет добраться за 38 минут при скорости 42 километра в час.

Конкурс на создание проекта будет объявлен в ближайшее время, всего на проект выделено 8 месяцев.

Ранее стало известно, что 4 августа отправится первый поезд «Ласточка» из Петербурга в Псков.