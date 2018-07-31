Меню
Общество
«Ласточки» из Петербурга в Сертолово запустят в 2020 году
Россия
Путин исключил экс-мэра Мичуринска из состава кадрового резерва
Следующая новость
Загрузка...

    «Ласточки» из Петербурга в Сертолово запустят в 2020 году

    57

    «Ласточки» из Петербурга в Сертолово запустят в 2020 году

    Санкт-Петербург, 31 июля. До конца 2020 скоростные поезда «Ласточка» свяжут Северную столицу и город Сертолово во Всеволожском районе Ленобласти. Поезда будут отправляться с Финляндского вокзала Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти.

    На маршруте будут курсировать 11 скоростных поездов «Ласточка». РЖД потратит на запуск маршрута 4,5 млрд рублей. Новое направление позволит перевозить свыше 13 тысяч человек только в одну сторону, а также разгрузит автодороги. На «Ласточке» до Сертолово можно будет добраться за 38 минут при скорости 42 километра в час.

    Конкурс на создание проекта будет объявлен в ближайшее время, всего на проект выделено 8 месяцев.

    Ранее стало известно, что 4 августа отправится первый поезд «Ласточка» из Петербурга в Псков.

    Автор: Софья Куликова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.