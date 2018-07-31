Схема движения троллейбусов в Петербурге изменится из-за дорожных работ

Санкт-Петербург, 31 июля. Схема движения троллейбусов №27 и №28 временно изменится из-за проведения работ по ремонту теплосетей на Ивановской улице на участке от улицы Седова до улицы Бабушкина. Об этом сообщает пресс-служба «Горэлектротранса».

С 01.40 4 августа до 04.30 6 августа троллейбус №27 проедет от остановки «Площадь Конституции» по стандартному маршруту до остановки «Гамбургская площадь», а затем до конечной остановки «Станция Сортировочная».

Также с 4 по 6 августа троллейбус №28 будет ходить от проспекта Солидарности до улицы Бабушкина по обычному маршруту, а затем проедет по улице Полярников и улице Седова до конечной остановки «Площадь Бехтерева».

Кроме того, в связи с ремонтом трамвайных путей движение по Торжковской улице на участке от набережной Черной речки до Новосибирской улицы будет ограничено. Трамваи №21,№40 и №48 изменят маршруты.