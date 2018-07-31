ГАТИ оштрафовала петербургские компании на 9 млн рублей за неделю

Санкт-Петербург, 31 июля. Государственная административно-техническая инспекция Петербурга зафиксировала нарушения правил благоустройства и выписала штрафы за ненадлежащее содержание фасадов, несогласованное ограничение дорожного движения и другие нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

«За прошедшую неделю за нарушение правил благоустройства Государственная административно-техническая инспекция вынесла штрафов на сумму 8 миллионов 765 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

В ненадлежащем состоянии содержат фасады отделение «Почты России» в центре Петербурга, Дом молодежи, гостиница «Турист» и еще ряд компаний. Им грозит штраф в размере 500 тысяч рублей за неисполнение обязанностей по текущему и капитальному ремонту, очистке и промывке фасадов.

Кроме того, ООО «Навигатор-СБС» назначен штраф в 500 тысяч рублей за проведение работ после истечения срока ордера ГАТИ и произвольную установку ограничителей.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» заплатит 200 тысяч рублей за непродленный ордер ГАТИ на проведение работ.