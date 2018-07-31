Петербургский метрополитен рассказал о закрывшейся «станции-призраке»

Санкт-Петербург, 31 июля. Сотрудники Петербургского метрополитена рассказали историю единственной в городе «станции-призраке» «Дачное». В Telegram-канале «Метро. Повседневность» представители подземки поведали о расположении станции и причинах закрытия.

Как сообщают работники метро Петербурга, станция «Дачное» Ленинградского метрополитена открылась в 1966 году и проработала 11 лет. Закрытие станции было заранее запланировано, станция изначально строилась как временная.

Обычная железнодорожная платформа стала первой станцией открытого типа. В то время велось активное строительство в Кировском районе, однако возможности добрать до новостроек не было. Тогда решили открыть станцию «Дачное».

Станцию закрыли в 1977 году из-за открытия станций «Ленинский проспект» и «Проспект Ветеранов». Опыт строительства станции «Дачное» был применен в дальнейшем: по опыту эксплуатации станции «Дачное» стало понятно, что открытые станции метро для данного климата неприемлемы. Это учли в наземных станциях «Девяткино», «Купчино», «Парнас» и «Рыбацкое», которые оснастили павильонами.