Меню
Общество
Петербургский метрополитен рассказал о закрывшейся «станции-призраке»
Общество
«Вводит избирателей в заблуждение»: в ЛДПР назвали допустимый вариант участия Балакина в выборах
Следующая новость
Загрузка...

    Петербургский метрополитен рассказал о закрывшейся «станции-призраке»

    405

    Петербургский метрополитен рассказал о закрывшейся «станции-призраке»

    Санкт-Петербург, 31 июля. Сотрудники Петербургского метрополитена рассказали историю единственной в городе «станции-призраке» «Дачное». В Telegram-канале «Метро. Повседневность» представители подземки поведали о расположении станции и причинах закрытия.

    Как сообщают работники метро Петербурга, станция «Дачное» Ленинградского метрополитена открылась в 1966 году и проработала 11 лет. Закрытие станции было заранее запланировано, станция изначально строилась как временная.

    Обычная железнодорожная платформа стала первой станцией открытого типа. В то время велось активное строительство в Кировском районе, однако возможности добрать до новостроек не было. Тогда решили открыть станцию «Дачное».

    Станцию закрыли в 1977 году из-за открытия станций «Ленинский проспект» и «Проспект Ветеранов». Опыт строительства станции «Дачное» был применен в дальнейшем: по опыту эксплуатации станции «Дачное» стало понятно, что открытые станции метро для данного климата неприемлемы. Это учли в наземных станциях «Девяткино», «Купчино», «Парнас» и «Рыбацкое», которые оснастили павильонами.

    Автор: Софья Куликова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.