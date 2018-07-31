В Ленобласти сотни подростков принимают участие в экспедиции в честь освобождения Ленинграда

Ленинградская область, 31 июля. В Ленинградской области стартовала военно-мемориальная экспедиция, посвященная годовщине окончания битвы за Ленинград. Как сообщает корреспондент ФАН, школьники почтут память героев войны, которые отдали свои жизни ради победы.

Больше сотни ребят из разных регионов России приехали, чтобы принять участие в походе на Синявинских высотах. Первая экспедиция стартовала сегодня, 31 июля. В рамках первого похода 34 добровольца в возрасте от 12 до 18 лет пройдут в сопровождении опытных наставников.

Подростки в форме и со снаряжением времен войны преодолеют расстояние примерно 15 километров в память о солдатах и офицерах Красной армии, героически сражавшихся и ценой своей жизни приближавших день окончания битвы за Ленинград. Шествие будет сопровождать военная техника прошлого столетия.