В Петербурге иномарка загорелась во дворе жилого дома

Санкт-Петербург, 31 июля. Микроавтобус загорелся во дворе жилого дома №28 на проспекте Маршала Жукова. Инцидент произошел около 03.00 в ночь на 31 июля. Читатель прислал в редакцию ФАН фотографии с места происшествия.

Микроавтобус загорелся на парковке около жилого дома. Огонь охватил переднюю часть иномарки, от пожара взорвались передние колеса автомобиля. Очевидцы вызвали МЧС. Пожарный расчет приехал в течение десяти минут.

Выгорела только передняя часть автомобиля, огнеборцы вовремя ликвидировали возгорание, и огонь не добрался до бензобака.

Информация о пострадавших не поступала. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины возгорания. Также рассматривается версия поджога.