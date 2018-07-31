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В Петербурге иномарка загорелась во дворе жилого дома
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    В Петербурге иномарка загорелась во дворе жилого дома

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    В Петербурге иномарка загорелась во дворе жилого дома

    Санкт-Петербург, 31 июля. Микроавтобус загорелся во дворе жилого дома №28 на проспекте Маршала Жукова. Инцидент произошел около 03.00 в ночь на 31 июля. Читатель прислал в редакцию ФАН фотографии с места происшествия.

    Микроавтобус загорелся на парковке около жилого дома. Огонь охватил переднюю часть иномарки, от пожара взорвались передние колеса автомобиля. Очевидцы вызвали МЧС. Пожарный расчет приехал в течение десяти минут.

    Выгорела только передняя часть автомобиля, огнеборцы вовремя ликвидировали возгорание, и огонь не добрался до бензобака.

    Информация о пострадавших не поступала. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины возгорания. Также рассматривается версия поджога.

    Автор: Алексей Громов
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