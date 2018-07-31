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Петербург будет сотрудничать с Южной Кореей в сфере медицинского туризма
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    Петербург будет сотрудничать с Южной Кореей в сфере медицинского туризма

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    Петербург будет сотрудничать с Южной Кореей в сфере медицинского туризма

    Санкт-Петербург, 31 июля. В Петербург прибыла делегация Национальной организации туризма Кореи. В рамках визита подписано соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургским агентством медицинского туризма и Организацией туризма Кореи. 

    Соглашение подписали директор АО «Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма» Владимир Спирин и глава московского представительства Национальной организации туризма Кореи Канг Намгю. Также на встрече присутствовал председатель комитета по развитию туризма Евгений Панкевич. Сотрудничество предполагает обмен опытом в сфере медицинского туризма, управления, продвижения услуг и логистики. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

    «Наша задача – рассмотреть опыт Южной Кореи и создать комплексную рабочую программу, которая привлечет в Северную столицу как региональных, так и иностранных туристов, желающих получить различные медицинские услуги», — сообщил Панкевич.

    Спирин отметил, что Петербург может привлечь туристов со всего мира не только низкими ценами, но и профессионализмом городских врачей.

    Автор: Софья Куликова
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