Петербург будет сотрудничать с Южной Кореей в сфере медицинского туризма

Санкт-Петербург, 31 июля. В Петербург прибыла делегация Национальной организации туризма Кореи. В рамках визита подписано соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургским агентством медицинского туризма и Организацией туризма Кореи.

Соглашение подписали директор АО «Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма» Владимир Спирин и глава московского представительства Национальной организации туризма Кореи Канг Намгю. Также на встрече присутствовал председатель комитета по развитию туризма Евгений Панкевич. Сотрудничество предполагает обмен опытом в сфере медицинского туризма, управления, продвижения услуг и логистики. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

«Наша задача – рассмотреть опыт Южной Кореи и создать комплексную рабочую программу, которая привлечет в Северную столицу как региональных, так и иностранных туристов, желающих получить различные медицинские услуги», — сообщил Панкевич.

Спирин отметил, что Петербург может привлечь туристов со всего мира не только низкими ценами, но и профессионализмом городских врачей.