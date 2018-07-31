В Петербурге пройдет выставка работ уличного художника Бэнкси

Санкт-Петербург, 31 июля. В Петербурге откроется выставка работ британского уличного художника Бэнкси. Посетить выставку можно будет с 14 сентября по 5 ноября 2018 года.

Место, где будет представлена выставка, пока не определено. На данный момент реплики и фотографии работ Бэнкси находятся в Центральном доме художника на Крымском валу в Москве. В столице работы пробудут до 2 сентября. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на организаторов выставки.

«Петербургская выставка будет соответствовать той, что мы проводим в Москве. Мы привезем 60 работ и мультимедийный контент», — сообщают организаторы.

Британский художник работает в стиле уличного граффити. До сих пор личность Бэнкси остается неизвестной для публики, что привлекает массу внимания к художнику, а поклонники творчества пытаются разгадать главный секрет. Среди самых известных работ художника — «Современная любовь» и «Надежда умирает последней».