Меню
Общество
В Петербурге пройдет выставка работ уличного художника Бэнкси
Общество
Скончалась звезда Московского театра имени Ермоловой
Следующая новость
Загрузка...

    В Петербурге пройдет выставка работ уличного художника Бэнкси

    82

    В Петербурге пройдет выставка работ уличного художника Бэнкси

    Санкт-Петербург, 31 июля. В Петербурге откроется выставка работ британского уличного художника Бэнкси. Посетить выставку можно будет с 14 сентября по 5 ноября 2018 года. 

    Место, где будет представлена выставка, пока не определено. На данный момент реплики и фотографии работ Бэнкси находятся в Центральном доме художника на Крымском валу в Москве. В столице работы пробудут до 2 сентября. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на организаторов выставки.

    «Петербургская выставка будет соответствовать той, что мы проводим в Москве. Мы привезем 60 работ и мультимедийный контент», — сообщают организаторы.

    Британский художник работает в стиле уличного граффити. До сих пор личность Бэнкси остается неизвестной для публики, что привлекает массу внимания к художнику, а поклонники творчества пытаются разгадать главный секрет. Среди самых известных работ художника — «Современная любовь» и «Надежда умирает последней».

    Автор: Софья Куликова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.