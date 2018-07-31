Международный конгресс математиков пройдет в Петербурге в 2022 году

Санкт-Петербург, 31 июля. В ходе Генассамблеи Международного математического союза в Сан-Паулу было принято решение о проведении следующего конгресса в 2022 году в Петербурге. Международное собрание математиков проходит раз в четыре года. Об этом написал в Twitter российский политик и сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

«Только что наша заявка на проведение Международного математического конгресса в Санкт-Петербурге в 2022 году победила при голосовании в Сан-Пауло: 83–67 против Парижа», — говорится в сообщении.

Генеральная ассамблея Международного математического союза состоится 12 и 13 августа 2022 года, а сам конгресс пройдет с 15 по 21 августа.