Международный конгресс математиков пройдет в Петербурге в 2022 году
Санкт-Петербург, 31 июля. В ходе Генассамблеи Международного математического союза в Сан-Паулу было принято решение о проведении следующего конгресса в 2022 году в Петербурге. Международное собрание математиков проходит раз в четыре года. Об этом написал в Twitter российский политик и сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.
«Только что наша заявка на проведение Международного математического конгресса в Санкт-Петербурге в 2022 году победила при голосовании в Сан-Пауло: 83–67 против Парижа», — говорится в сообщении.
Генеральная ассамблея Международного математического союза состоится 12 и 13 августа 2022 года, а сам конгресс пройдет с 15 по 21 августа.
Только что наша заявка на проведение Международного математического конгресса в Санкт-Петербурге в 2022 году победила при голосовании в Сан-Пауло: 83-67 против Парижа. Огромная честь - бороться за это право вместе с нашими лучшими математиками и победить для нашей страны! pic.twitter.com/cwUj8BNyfJ— Arkady Dvorkovich (@advorkovich) 29 июля 2018 г.