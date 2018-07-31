Меню
Общество
ФАС выявила нарушения в закупке на обслуживание КАД в Петербурге
Общество
Скончалась звезда Московского театра имени Ермоловой
Следующая новость
Загрузка...

    ФАС выявила нарушения в закупке на обслуживание КАД в Петербурге

    376

    ФАС выявила нарушения в закупке на обслуживание КАД в Петербурге

    Санкт-Петербург, 31 июля. Федеральная антимонопольная служба выявила, что в заявке на закупку на содержание и уборку кольцевой автодороги в Петербурге имелись излишние требования. ФАС выдала заказчику ФКУ «Упрдор Северо-Запад» предписание об устранении нарушений. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

    С заявлением о завышении требований закупки обратились активисты общественной организации ОО «СТОПкартель» из Нижнего Новгорода. ФАС признала жалобу обоснованной и постановила, что заказчик ФКУ «Упрдор Северо-Запад», которое входит в Росавтодор, должен устранить нарушения.

    Согласно решению ФАС, заказчик слишком конкретно сформулировал требования к поставке, а также объединил ряд несвязанных объектов в одну закупку.

    Закупка на 9 млрд рублей подразумевала услуги по содержанию КАД на участке от станции «Горская» до станции «Бронка».

    Автор: Софья Куликова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.