ФАС выявила нарушения в закупке на обслуживание КАД в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 июля. Федеральная антимонопольная служба выявила, что в заявке на закупку на содержание и уборку кольцевой автодороги в Петербурге имелись излишние требования. ФАС выдала заказчику ФКУ «Упрдор Северо-Запад» предписание об устранении нарушений. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

С заявлением о завышении требований закупки обратились активисты общественной организации ОО «СТОПкартель» из Нижнего Новгорода. ФАС признала жалобу обоснованной и постановила, что заказчик ФКУ «Упрдор Северо-Запад», которое входит в Росавтодор, должен устранить нарушения.

Согласно решению ФАС, заказчик слишком конкретно сформулировал требования к поставке, а также объединил ряд несвязанных объектов в одну закупку.

Закупка на 9 млрд рублей подразумевала услуги по содержанию КАД на участке от станции «Горская» до станции «Бронка».