Меню
Общество
Смольный предложил Китаю построить гостиницу «Пекин» в Петербурге
Общество
Скончалась звезда Московского театра имени Ермоловой
Следующая новость
Загрузка...

    Смольный предложил Китаю построить гостиницу «Пекин» в Петербурге

    187

    Смольный предложил Китаю построить гостиницу «Пекин» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 31 июля. В Смольном 30 июля состоялась встреча вице-губернатора Александра Говорунова и вице-мэра Пекина Яна Бина. Китайская делегация во главе с Яном Бином прибыла в Петербург для обсуждения сотрудничества двух городов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного

    Александр Говорунов предложил китайским партнерам выступить инвесторами для ряда проектов, в том числе строительства гостиницы «Пекин» в национальном стиле. Также китайская сторона может построить в Петербурге легкорельсовый транспорт. Петербург окажет содействие китайским компаниям, которые локализуют свое производство в Петербурге.

    Петербург намерен поставлять на китайский рынок продукцию машиностроения, высоких технологий, медицинской промышленности и фармацевтики. Кроме того, Петербург и Пекин наладят сотрудничество в сферах формирования комфортной городской среды и экологии, развития туризма, образования и культуры.

    Автор: Софья Куликова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.