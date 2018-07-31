Смольный предложил Китаю построить гостиницу «Пекин» в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 июля. В Смольном 30 июля состоялась встреча вице-губернатора Александра Говорунова и вице-мэра Пекина Яна Бина. Китайская делегация во главе с Яном Бином прибыла в Петербург для обсуждения сотрудничества двух городов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного

Александр Говорунов предложил китайским партнерам выступить инвесторами для ряда проектов, в том числе строительства гостиницы «Пекин» в национальном стиле. Также китайская сторона может построить в Петербурге легкорельсовый транспорт. Петербург окажет содействие китайским компаниям, которые локализуют свое производство в Петербурге.

Петербург намерен поставлять на китайский рынок продукцию машиностроения, высоких технологий, медицинской промышленности и фармацевтики. Кроме того, Петербург и Пекин наладят сотрудничество в сферах формирования комфортной городской среды и экологии, развития туризма, образования и культуры.