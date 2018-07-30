Ремонт Храповицкого моста завершили в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 июля. Капитальный ремонт завершился на Храповицком мосту в Санкт-Петербурге. Соответствующую информацию передает КРТИ.

Так, специалисты привели в порядок блоки, балки, плиты пролетного строения и тротуарных консолей, обновили гидроизоляцию и антикоррозийную защиту железобетонных конструкций. Также установили новые перила.

Кроме этого, конструкцию окрасили в желтый цвет, теперь мост вновь оправдывает свое первоначальное наименование.

Напомним, ремонт Невского проспекта в Санкт-Петербурге начинается с 1 августа. Соответствующую информацию передает Государственная административно-техническая инспекция.