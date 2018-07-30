Долгострой в Пушкине сдали в эксплуатацию спустя 2,5 года

Санкт-Петербург, 30 июля. Комплекс, расположенный в Пушкине на Оранжерейной улице, введут в эксплуатацию. Соответствующую информацию передает пресс-служба комитета по строительству.

Жилой комплекс «Пушкин-Хаус» получил заключение о соответствии от Государственного строительного надзора 26 июля текущего года. Планируется, что комплекс введут в эксплуатацию не позднее десяти дней после получения заключения о соответствии.

Ранее сообщалось о том, что три дома-долгостроя на территории жилого комплекса «Новая Каменка» получили разрешение на ввод в эксплуатацию в Санкт-Петербурге.