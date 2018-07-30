Новая культура отношения к здоровью: в Петербурге прошло экспертное обсуждение пенсионной реформы

Санкт-Петербург, 30 июля. В торгово-промышленной палате Петербурга (ТПП) в понедельник обсуждали изменение пенсионного законодательства, которое в настоящее время рассматривает Госдума РФ.

Представители комитета по социальной политике правительства города напомнили, что Петербург является шестым регионом РФ по продолжительности жизни, при этом низкие показатели мужчин выравниваются.

«В Петербурге 29% пенсионеров продолжают трудиться. У наших мужчин и женщин есть силы, энергия, возможности, чтоб решать вопросы пенсионной реформы», — приводит комментарий комитета по соцполитике корреспондент Федерального агентства новостей.

Зампредседателя комитета напомнил, что в Петербург тратит большие деньги на поддержку пожилых людей.

«Наши медицинские учреждения умеют диагностировать, выявлять проблему. Но все это ничто по сравнению с желанием человека жить долго. Работодатели должны стимулировать желание человека проходить диспансеризацию, должен ставиться вопрос новой культуры отношения к здоровью, у работодателей должна быть мотивация использовать льготы на здоровье работников», — отметили представители Смольного.

Кроме того, важной задачей является стимулирование женщин к рождаемости. В этом отношении, как рассказали на заседании в ТПП, у Петербурга тоже есть четкая программа — до 2024 года планируется полностью ликвидировать очереди в ясли, а также выработать дополнительные меры поддержки семьи.