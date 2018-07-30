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Полтавченко раскритиковал работу комитета по строительству
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    Полтавченко раскритиковал работу комитета по строительству

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    Полтавченко раскритиковал работу комитета по строительству

    Санкт-Петербург, 30 июля. Губернатор Санкт-Петербурга раскритиковал работу комитета по строительству из-за плохого исполнения адресной инвестиционной программы в 2018 году. 

    Так, за полгода адресная инвестиционная программа была выполнена менее, чем на четверть, что связано, прежде всего, с постоянным расторжением договоров.

    «Каждое расторжение контракта рассматриваем как чрезвычайное происшествие. Ваши сотрудники нагибают подрядчиков, а потом расторгают непосильные договоры. А жуликов каких-то привечают», — цитирует «78» губернатора.

    Также глава комитета финансов Алексей Корабельников сообщил, что казна в Петербурге увеличилась более чем на 266 миллиардов рублей. В свою очередь, общий объем расходов составил 26,3%.

    Автор: Алексей Громов
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