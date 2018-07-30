Полтавченко раскритиковал работу комитета по строительству

Санкт-Петербург, 30 июля. Губернатор Санкт-Петербурга раскритиковал работу комитета по строительству из-за плохого исполнения адресной инвестиционной программы в 2018 году.

Так, за полгода адресная инвестиционная программа была выполнена менее, чем на четверть, что связано, прежде всего, с постоянным расторжением договоров.

«Каждое расторжение контракта рассматриваем как чрезвычайное происшествие. Ваши сотрудники нагибают подрядчиков, а потом расторгают непосильные договоры. А жуликов каких-то привечают», — цитирует «78» губернатора.

Также глава комитета финансов Алексей Корабельников сообщил, что казна в Петербурге увеличилась более чем на 266 миллиардов рублей. В свою очередь, общий объем расходов составил 26,3%.