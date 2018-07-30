Улицы Петербурга привели в порядок к 5 утра после Дня ВМФ

Санкт-Петербург, 30 июля. Улицы Санкт-Петербурга привели в порядок после Дня ВМФ к пяти утра 30 июля. Соответствующую информацию передает комитет по благоустройству города.

Так, дорожные службы начали убирать улицы города сразу после окончания торжественного салюта. В общей сложности, в центре Петербурга и Кронштадта за порядком следили около ста специалистов ручного труда.

В комитете рассказали, что с пятницы, 27 июля, дорожные и садовые предприятия города на Неве работали в круглосуточном режиме, а крупные автомагистрали и набережные города вымыли с шампунем непосредственно перед праздником.