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Общество
Улицы Петербурга привели в порядок к 5 утра после Дня ВМФ
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    Улицы Петербурга привели в порядок к 5 утра после Дня ВМФ

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    Улицы Петербурга привели в порядок к 5 утра после Дня ВМФ

    Санкт-Петербург, 30 июля. Улицы Санкт-Петербурга привели в порядок после Дня ВМФ к пяти утра 30 июля. Соответствующую информацию передает комитет по благоустройству города.

    Так, дорожные службы начали убирать улицы города сразу после окончания торжественного салюта. В общей сложности, в центре Петербурга и Кронштадта за порядком следили около ста специалистов ручного труда.

    В комитете рассказали, что с пятницы, 27 июля, дорожные и садовые предприятия города на Неве работали в круглосуточном режиме, а крупные автомагистрали и набережные города вымыли с шампунем непосредственно перед праздником.

    Автор: Алексей Громов
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