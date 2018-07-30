До победного конца: в поселке Победа Ленинградской области назревает фекальный бунт

Поселок Победа Выборгского района живет без очистных сооружений уже 23 года, а с птицефабрики «Ударник» на него наползают поля птичьего помета.

Жители поселения задыхаются от невыносимой вони и боятся пользоваться водопроводной водой. Помимо отсутствия очистных сооружений, которые не работают в поселке с 1995 года, поля вокруг Победы завалены куриным пометом с соседней птицефабрики «Ударник». По словам жителей, за несколько месяцев эта свалка разрослась и увеличилась в три раза, теперь птичьими тушками и экскрементами засыпаны почти 15 гектар. Более того, на одной из встреч с инициативной группой председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Сергей Кузьмин признал: не исключено, что когда-то именно работа птицефабрики убила бактериологию очистных сооружений, а средств на восстановление до сих пор не нашлось.

Как сообщили Федеральному агентству новостей местные жители, в последнее время экологическая ситуация стала сказываться не только на комфорте, но и на здоровье. С полей нечистоты просачиваются сквозь грунты и попадают в воду, грязь и стоки через Безымянный ручей попадают в реку Великая, окрашивая воду в красно-коричневый цвет.

Всего в поселке проживает почти две тысячи человек. В последние годы, по словам сельчан, у них все чаще болеют дети, они попадают в больницы с пневмонией, астмой, тяжелыми отравлениями. Содержимым водопровода пользоваться страшно, граждане вынуждены ее покупать, и даже руки по возможности стараются мыть бутилированной водой. При этом ни в школе, ни в детском саду ограничений на употребление водопроводной воды нет, что добавляет родителям дополнительных тревог. На лето все, у кого есть такая возможность, вывозят детей подальше от родной Победы.

При попытке решить вопрос с фекальной свалкой жителей просто водят по кругу. Каждое ведомство и организация традиционно отвечают каждый за свою пуговицу и никакой ответственности не несет. Администрация Рощино перекладывает ответственность на птицефабрику, птицефабрика — обратно на чиновников. Время от времени приходят надзорные органы и штрафуют «Ударника», но выплатить штраф предприятию явно проще, чем решить вопрос с отходами производства.

Что касается очистных, то, по словам сельчан, ни власти, ни бизнесмены не пытались предпринять никаких действий все эти 23 года. Не решен даже вопрос со строительной экспертизой. Для оценки состояния очистных свою помощь предлагала компания «Рос Эко», оценив ее в 40 тысяч рублей. Однако администрация от такого предложения отказалась, причем чиновники уверены, что экспертиза потребует не меньше миллиона рублей вложений.

Одним словом, те, кто призван обеспечивать экологическую безопасность, долгие годы не предпринимали никаких действий и пытались скрывать назревающую катастрофу. Но сейчас ситуация выходит из-под контроля. Жители, каждый вечер наблюдающие, как поселковую канализацию сливают на ландшафт и «мертвые» очистные, устали терпеть вонь и боятся за свое здоровье. Многочисленные обращения, письма и петиции приводили только к новым обещаниям, которым граждане больше не верят. Среди сельчан поднимается очередная протестная волна, и в ближайшее время она рискует перерасти в пикеты и митинги. Как всегда, пикетировать народ планирует правительство Ленобласти, на этот раз — лично губернатора Дрозденко, по мнению граждан, обманувшего их и не выполнившего своих обещаний.

«Жителей довели, — объяснил реакцию сельчан ФАН независимый эколог Сергей Грибалев. — Сейчас в Победе мы наблюдаем настоящую экологическую катастрофу, угрожающую здоровью всех жителей. Это токсичные отходы 3-го класса, они сопоставимы с отходами растворителей, лакокрасочной продукции и нефтехимии. Вонь — только часть беды. Отравляются грунты, вода, все живое вокруг. Люди хотят жить, а губернатор Дрозденко обманывает их бесконечными обещаниями. Председатель комитета по ЖКХ Сергей Кузьмин обещал межведомственную рабочую группу уже к 2 августа, но пока, по нашим данным, ни одного шага в эту сторону не сделано. И я сомневаюсь, что все это происходит без поддержки со стороны губернатора».

Впрочем, уже через полгода поселок ожидают перемены. К 31 декабря очистные сооружения поселка Победа должны перейти на баланс региона. К сожалению, предсказать, как это скажется на жизни населения, сейчас невозможно, и зато вполне можно понять скептический настрой сельчан по этому поводу.