Количество пассажиров автобусов в Петербурге увеличилось на 4,5 млн человек

Санкт-Петербург, 30 июля. Пассажиропоток в Санкт-Петербурге в 2018 году увеличился на 4,5 миллиона человек. Соответствующую информацию передает «Пассажиравтотранс».

Так, 163 миллиона человек воспользовались общественным транспортом в перовом полугодии текущего года, в свою очередь, в прошедшем году — 158,5 миллионов человек.

Кроме этого, наблюдается рост пассажиров, которые пользуются билетом «Подорожник». Более 23 миллионов человек используют данный билет для проезда.

Отметим, каждый день полторы тысячи автобусов «Пассажиравтотранса» курсируют по 154 маршрутам, протяженность которых составляет больше двух с половиной тысяч километров.