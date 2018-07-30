Меню
Россия
Командующий войсками ЗВО Картаполов назначен замминистра обороны РФ
Общество
Медведев запустил «Кометы» между Севастополем и Ялтой
Следующая новость
Загрузка...

    Командующий войсками ЗВО Картаполов назначен замминистра обороны РФ

    43

    Командующий войсками ЗВО Картаполов назначен замминистра обороны РФ

    Санкт-Петербург, 30 июля. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил о том, что замминистра обороны РФ назначен командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов.

    Градоначальник озвучил данную информацию в понедельник, 30 июля, перед заседанием правительства города​​​.

    «Андрей Валерьевич указом президента назначен заместителем министра обороны Российской Федерации», — сказал Георгий Полтавченко.

    Отметим, Андрея Картаполова наградили знаками отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» и «За заслуги перед Кронштадтом».

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.