Командующий войсками ЗВО Картаполов назначен замминистра обороны РФ

Санкт-Петербург, 30 июля. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил о том, что замминистра обороны РФ назначен командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов.

Градоначальник озвучил данную информацию в понедельник, 30 июля, перед заседанием правительства города​​​.

«Андрей Валерьевич указом президента назначен заместителем министра обороны Российской Федерации», — сказал Георгий Полтавченко.

Отметим, Андрея Картаполова наградили знаками отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» и «За заслуги перед Кронштадтом».