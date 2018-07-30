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Генконсульство Великобритании официально завершило работу в Петербурге
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    Генконсульство Великобритании официально завершило работу в Петербурге

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    Генконсульство Великобритании официально завершило работу в Петербурге

    Санкт-Петербург, 30 июля. Консульство Великобритании 30 июля официально завершило свою работу в Санкт-Петербурге.

    Официальная церемония закрытия консульства Великобритании прошла в понедельник, 30 июля, решение о переносе даты закрытия было принято еще в середине июня.

    «Британскому консульству в Санкт-Петербурге ... позволят продолжать работу до окончания Чемпионата мира», — написал Борис Джонсон в статье, опубликованной в газете «Сан».

    Сотрудники отметили хорошую и слаженную работу коллектива в городе на Неве, после чего флаг спустили и аккуратно сложили. Скорее всего, он будет оправлен в Британию, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Генконсульство Великобритании официально завершило работу в Петербурге

    Ранее сообщалось о том, что Британское консульство в Санкт-Петербурге продолжит работать до окончания чемпионата мира по футболу. 

    Автор: Александр Мелихов
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