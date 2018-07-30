Жилой комплекс построят на территории Октябрьского завода в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 июля. Жилье эконом-класса может появиться на территории Октябрьского электровагоноремонтного завода в Невском районе Санкт-Петербурга, передает «Инфореактор».

Предприятие отдает 31 гектар своей территории под жилую застройку. Такое решение было принято после модернизации производства. Планируется, что передача земель под жилье позволит увеличить стоимость активов завода в два раза. На данный момент уже разработан проект застройки территории.

Напомним, автомобилистов Санкт-Петербурга предупредили о том, что движение по Большому Обуховскому мосту через Неву будет ограничено. Соответствующую информацию передает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».