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Жилой комплекс построят на территории Октябрьского завода в Петербурге
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    Жилой комплекс построят на территории Октябрьского завода в Петербурге

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    Жилой комплекс построят на территории Октябрьского завода в Петербурге

    Санкт-Петербург, 30 июля. Жилье эконом-класса может появиться на территории Октябрьского электровагоноремонтного завода в Невском районе Санкт-Петербурга, передает «Инфореактор».

    Предприятие отдает 31 гектар своей территории под жилую застройку. Такое решение было принято после модернизации производства. Планируется, что передача земель под жилье позволит увеличить стоимость активов завода в два раза. На данный момент уже разработан проект застройки территории.

    Напомним, автомобилистов Санкт-Петербурга предупредили о том, что движение по Большому Обуховскому мосту через Неву будет ограничено. Соответствующую информацию передает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    Автор: Алексей Громов
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