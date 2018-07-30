Две полосы движения перекроют на Большом Обуховском мосту

Санкт-Петербург, 30 июля. Автомобилистов Санкт-Петербурга предупредили о том, что движение по Большому Обуховскому мосту через Неву будет ограничено. Соответствующую информацию передает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, с 31 июля по 6 августа будут перекрыты две полосы движения на Большом Обуховском мосту из-за проведения работ по устранению колейности покрытия дороги.

Отметим, на первой и второй полосах максимальная скорость движения составит порядка 50 километров в час. А третью и четвертую закроют. Об этом будут напоминать временные дорожные знаки и водоналивные барьеры.

Напомним, автомобилистов предупреждают о том, что будет закрыт съезд с кольцевой автодороги на трассу Ольгино — Симоногонт в Санкт-Петербурге.