Борис Гребенщиков: Горжусь тем, что мой дед строил Дорогу жизни

Санкт-Петербург, 30 июля. Второй год подряд корабли, участвующие в главном параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, обеспечивали топливом и водой танкер «Александр Гребенщиков», названный в честь дедушки известного рок-музыканта Бориса Гребенщикова.

Возглавляемые Александром Гребенщиковым суда «Балттехфлота» последними заканчивали навигацию на Ладоге в годы Великой Отечественной войны и доставляли самое необходимое с Большой земли по Дороге жизни.

«Ускоренным темпом возводятся новые и ремонтируются старые причалы в Осиновце, Новой Ладоге, Гостинополье. «Балттехфлот» под руководством его неутомимого начальника Александр Гребенщикова под вражескими бомбежками углубляет фарватеры, подходы к причалам», — писал командующий Ладожской военной флотилией вице-адмирал Виктор Чероков.

Позже Гребенщиков принимал участие в строительстве портов Балтийского моря, судоремонтных заводов в Ленинграде и Риге, восстановлении фонтанов Петродворца.

«Отец обладал даром понимания и уважения ко всем, независимо от того, кто это был — багермейстер или министр. Я помню, как много людей обращалось к нему за помощью и как он делал все возможное, чтобы помочь», — писала его дочь Диана Максимова в своих мемуарах.

Отметим, в 2015 году новый многофункциональный корабль комплексного портового обслуживания был назван именем Александра Гребенщикова. Капитаном танкера стал капитан 1-го ранга Олег Груцкий. Об этом пишет «Петербургский дневник».