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Борис Гребенщиков: Горжусь тем, что мой дед строил Дорогу жизни
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    Борис Гребенщиков: Горжусь тем, что мой дед строил Дорогу жизни

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    Борис Гребенщиков: Горжусь тем, что мой дед строил Дорогу жизни

    Санкт-Петербург, 30 июля. Второй год подряд корабли, участвующие в главном параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, обеспечивали топливом и водой танкер «Александр Гребенщиков», названный в честь дедушки известного рок-музыканта Бориса Гребенщикова. 

    Возглавляемые Александром Гребенщиковым суда «Балттехфлота» последними заканчивали навигацию на Ладоге в годы Великой Отечественной войны и доставляли самое необходимое с Большой земли по Дороге жизни.

    «Ускоренным темпом возводятся новые и ремонтируются старые причалы в Осиновце, Новой Ладоге, Гостинополье. «Балттехфлот» под руководством его неутомимого начальника Александр Гребенщикова под вражескими бомбежками углубляет фарватеры, подходы к причалам», — писал командующий Ладожской военной флотилией вице-адмирал Виктор Чероков.

    Позже Гребенщиков принимал участие в строительстве портов Балтийского моря, судоремонтных заводов в Ленинграде и Риге, восстановлении фонтанов Петродворца.

    «Отец обладал даром понимания и уважения ко всем, независимо от того, кто это был — багермейстер или министр. Я помню, как много людей обращалось к нему за помощью и как он делал все возможное, чтобы помочь», — писала его дочь Диана Максимова в своих мемуарах.

    Отметим, в 2015 году новый многофункциональный корабль комплексного портового обслуживания был назван именем Александра Гребенщикова. Капитаном танкера стал капитан 1-го ранга Олег Груцкий. Об этом пишет «Петербургский дневник».

    «Про корабль я слышал, но никогда его не видел; а горжусь тем, что мой дед во время войны строил Дорогу жизни и этим спасал жизни людей», — отметил Борис Гребенщиков.

    Автор: Алексей Громов
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