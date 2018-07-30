В центре Петербурга начали расти дикие тыквы

Санкт-Петербург, 30 июля. Жители Санкт-Петербурга сообщают о том, что в городе начала расти тыква. Соответствующие фотографии опубликовали в социальных сетях.

Тыквенную бахчу прохожие обнаружили на набережной Мойки в центре города. Скорее всего, причиной появления растения стала достаточно жаркая погода, которая держится в Северной столице уже продолжительное время.

«Интересно, если такое жаркое лето в Петербурге продолжится, может на газонах и более диковинные овощи-фрукты из косточек прорастут?», — спрашивают пользователи соцсетей.

Напомним, жителей и гостей Санкт-Петербурга предупредили о том, что новая рабочая неделя начнется с жары.