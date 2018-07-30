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В центре Петербурга начали расти дикие тыквы
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    В центре Петербурга начали расти дикие тыквы

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    В центре Петербурга начали расти дикие тыквы

    Санкт-Петербург, 30 июля. Жители Санкт-Петербурга сообщают о том, что в городе начала расти тыква. Соответствующие фотографии опубликовали в социальных сетях.

    Тыквенную бахчу прохожие обнаружили на набережной Мойки в центре города. Скорее всего, причиной появления растения стала достаточно жаркая погода, которая держится в Северной столице уже продолжительное время.

    «Интересно, если такое жаркое лето в Петербурге продолжится, может на газонах и более диковинные овощи-фрукты из косточек прорастут?», — спрашивают пользователи соцсетей.

    Напомним, жителей и гостей Санкт-Петербурга предупредили о том, что новая рабочая неделя начнется с жары. 

    Автор: Алексей Громов
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