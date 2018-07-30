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Съезд в Ольгино на КАД перекроют из-за ремонта
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    Съезд в Ольгино на КАД перекроют из-за ремонта

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    Съезд в Ольгино на КАД перекроют из-за ремонта

    Санкт-Петербург, 30 июля. Автомобилистов предупреждают о том, что будет закрыт съезд с кольцевой автодороги на трассу Ольгино — Симоногонт в Санкт-Петербурге.

    Так, в период с 23.00 30 июля, до 05.00 31 июля, будет закрыт съезд с внешнего кольца КАД в Ленинградскую область из-за работ по восстановлению технических средств организации дорожного движения.

    Водителям об изменениях в движении будут напомнить информационные табло, установленные на кольцевой автомобильной дороге. Соответствующую информацию передает «Мойка78» со ссылкой на данные, полученные в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    Автор: Алексей Громов
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