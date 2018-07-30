Съезд в Ольгино на КАД перекроют из-за ремонта

Санкт-Петербург, 30 июля. Автомобилистов предупреждают о том, что будет закрыт съезд с кольцевой автодороги на трассу Ольгино — Симоногонт в Санкт-Петербурге.

Так, в период с 23.00 30 июля, до 05.00 31 июля, будет закрыт съезд с внешнего кольца КАД в Ленинградскую область из-за работ по восстановлению технических средств организации дорожного движения.

Водителям об изменениях в движении будут напомнить информационные табло, установленные на кольцевой автомобильной дороге. Соответствующую информацию передает «Мойка78» со ссылкой на данные, полученные в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».