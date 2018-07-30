Имя Миклухо-Маклая — символ души и романтики: потомок великого ученого приехал в Петербург

Санкт-Петербург, 30 июля. Специалисты из Санкт-Петербурга реконструировали для потомка великого ученого Миклухо-Маклая экспедиционный костюм предка. Об этом пишет «Петербургский дневник».

Экспозиция под названием «Миклухо-Маклай, XXI век. Ожившая история» в Пушкинском Доме рассказывает о трех экспедициях в Новую Гвинею, совершенных в XIX, XX и XXI веках.

Так, записи фольклориста Бориса Путилова, который в 1971 году в числе семи ученых совершил экспедицию на судне «Дмитрий Менделеев» к берегу Миклухо-Маклая, прозвучали на выставке, их оцифровал Фонд сохранения этнокультурного наследия имени Миклухо-Маклая.

Череп Николая Николаевича Миклухо-Маклая хранится в Институте антропологии и этнографии РАН. Специалисты выяснили, что Маклай-младший очень похож на своего предка. Об этом свидетельствуют результаты обмера его черепа. А в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна подготовили экспедиционный костюм. Работа шла в течение полутора месяцев.

«Перебрали полтора десятка образцов, трижды перешивали костюм»…. Если усреднить, наш костюм процентов на 90–95 тот, что был на Миклухо-Маклае», — рассказал профессор кафедры истории и теории искусств Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Аранович.

Он отметил, что на обувь поставили полосочку наката — это способ адаптировать костюм для современной ситуации. После завершения всех работ была проведена фотосессия у Таврического сада.

Отметим, Николай Миклухо-Маклай-младший открыл традиционные Маклаевские чтения в Новгородской области, где разошелся его первый тираж очерка о трех экспедициях на Берег Маклая.

Планируется, что Фонд сохранения этнокультурного наследия имени Миклухо-Маклая проведет 23 выставки до апреля 2019 года по итогам экспедиции в Папуа — Новую Гвинею, которая была совершена в 2017 году. Также известно, что для экспедиции в Папуа — Новую Гвинею в октябре 2018 года будет создана фигура известного ученого Миклухо-Маклая на 3D-принтере.

«Его имя — символ определенного состояния ума, души. Символ романтики. Мы тоже все хотели побывать на дальних берегах», — отметила кандидат искусствоведения, научный сотрудник Пушкинского Дома Елена Якубовская.

Отметим, вагон с именем ученого перевозит пассажиров на первой линии метро в Санкт-Петербурге.