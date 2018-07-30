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Интерактивную карту заказных убийств «лихих 90-х» создали в Петербурге
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    Интерактивную карту заказных убийств «лихих 90-х» создали в Петербурге

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    Интерактивную карту заказных убийств «лихих 90-х» создали в Петербурге

    Санкт-Петербург, 30 июля. Интерактивная карта заказных убийств, совершенных в Петербурге в период с 1992 по 2005 годы, появилась в Сети.

    Автором необычной карты выступил журналист Андрей Дорожный. Она составлена на основе публикаций о преступлениях в федеральной и местной прессе.

    «На карте можно прочитать, что убивали в основном у подъездов или офисов, но иногда в бане и даже в центре города на Лиговском проспекте», — написал журналист на своей странице в Facebook.

    Убийства чиновников или криминальных авторитетов в нее не вошли. Чаще злоумышленники использовали огнестрельное оружие. Также были случаи, когда жертв отравляли, избивали, нападали на них с ножом, передает «Свободная пресса».

    Напомним, объединенная группа общественного наблюдения сформировала карту полицейских участков в Санкт-Петербурге. Соответствующая информация появилась в социальных сетях.

    Автор: Алексей Громов
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