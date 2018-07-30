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Общество
Станцию метро «Академическая» в Петербурге закрыли на капремонт‍
Общество
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    Станцию метро «Академическая» в Петербурге закрыли на капремонт‍

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    Станцию метро «Академическая» в Петербурге закрыли на капремонт‍

    Санкт-Петербург, 30 июля. Станцию метро «Академическая» 30 июля закрыли на капитальный ремонт почти на год.

    В понедельник, 30 июля, на станции стартовали работы по восстановлению гидроизоляции наклонного хода, капитальному ремонту эскалаторов, замене водоотводящих зонтов и установке новых турникетов и светодиодных светильников. Соответствующую информацию передает «Мойка78».

    Планируется, что работы завершат через 11 месяцев. На этот период в Калининском районе для удобства горожан будут ходить специальные маршруты автобусов 102, 153 и 178 до станции метро «Гражданский проспект».

    Автор: Алексей Громов
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