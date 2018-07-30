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Летевший в Хельсинки самолет экстренно приземлился в «Пулково»
Россия
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    Летевший в Хельсинки самолет экстренно приземлился в «Пулково»

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    Летевший в Хельсинки самолет экстренно приземлился в «Пулково»

    Санкт-Петербург, 30 июля. Пассажирский лайнер, летевший из столицы России в Хельсинки, экстренно приземлился в петербургском аэропорту «Пулково».

    Как передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на источник, причиной экстренной посадки стало плохое самочувствие одной из пассажирок.

    По предварительным данным, она потеряла сознание. После приземления в городе на Неве сотрудники скорой помощи незамедлительно ее госпитализировали.

    После того, как экипаж убедился, что жизни пассажирки ничто не угрожает, лайнер продолжил движение по маршруту в Финляндию.

    Автор: Ксения Пудовкина
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