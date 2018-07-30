Летевший в Хельсинки самолет экстренно приземлился в «Пулково»

Санкт-Петербург, 30 июля. Пассажирский лайнер, летевший из столицы России в Хельсинки, экстренно приземлился в петербургском аэропорту «Пулково».

Как передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на источник, причиной экстренной посадки стало плохое самочувствие одной из пассажирок.

По предварительным данным, она потеряла сознание. После приземления в городе на Неве сотрудники скорой помощи незамедлительно ее госпитализировали.

После того, как экипаж убедился, что жизни пассажирки ничто не угрожает, лайнер продолжил движение по маршруту в Финляндию.