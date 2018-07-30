Петербуржцев ожидает жара в начале рабочей недели

Санкт-Петербург, 30 июля. Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупредили о том, что новая рабочая неделя начнется с жары. Соответствующую информацию передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе городского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 30 июля, ожидается достаточно жаркая погода. Столбик термометра поднимется до 30 градусов плюсом. Осадков не ожидается, умеренный юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от трех до четырех метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться слабо.

Напомним, ранее горожан предупредили о том, что по-летнему жаркая погода не покинет город на Неве всю следующую неделю. Соответствующую информацию передает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».