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Петербуржцев ожидает жара в начале рабочей недели
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    Петербуржцев ожидает жара в начале рабочей недели

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    Петербуржцев ожидает жара в начале рабочей недели

    Санкт-Петербург, 30 июля. Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупредили о том, что новая рабочая неделя начнется с жары. Соответствующую информацию передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе городского Гидрометцентра. 

    По прогнозам синоптиков, в понедельник, 30 июля, ожидается достаточно жаркая погода. Столбик термометра поднимется до 30 градусов плюсом. Осадков не ожидается, умеренный юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от трех до четырех метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться слабо. 

    Напомним, ранее горожан предупредили о том, что по-летнему жаркая погода не покинет город на Неве всю следующую неделю. Соответствующую информацию передает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

    Автор: Ксения Пудовкина
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