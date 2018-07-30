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Появилось видео праздничного салюта в честь Дня ВМФ в Петербурге
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    Появилось видео праздничного салюта в честь Дня ВМФ в Петербурге

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    Появилось видео праздничного салюта в честь Дня ВМФ в Петербурге

    Санкт-Петербург, 30 июля. Видеозапись праздничного салюта в честь Дня Военно-Морского флота в Петербурге появилась в сети Интернет.

    В Северной столице состоялся главный парад по случаю Дня ВМФ России. Его возглавил президент РФ Владимир Путин. Торжества начались в 9.30, а уже в 11.00 россияне получили возможность наблюдать за праздником в режиме видеотрансляции.

    В ходе парада по Неве прошли как исторические, так и новейшие корабли ВМФ России. По традиции состоялось и авиашоу.

    Кроме того, в 14.00 на Дворцовой площади начался праздничный концерт, продлившийся до вечера. Выступал Александр Розенбаум, Евгений Дятлов и другие известные исполнители. В завершении петербуржцев порадовал красочный салют.

    Об участии президента России Владимира Путина в праздновании Дня ВМФ в Петербурге ранее сообщала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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